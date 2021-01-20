Вебсторінка Білого дому повернула іспаномовну версію

Вебсторінку Білого дому whitehouse.gov було оновлено, щоб відобразити, новий статус Джо Байдена, який склав присягу президента США. Тепер сайт також має іспаномовну версію.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN. Іспаномовну сторінку La Casa Blanca припинили оновлювати 2017 року, коли експрезидент США Дональд Трамп вступив на посаду. Попередні президенти Барак Обама та Джордж Буш підтримували іспанську версію вебсайту Білого дому. Читайте також: Байден підписав перші три розпорядження на посаді президента США Як повідомляв Укрінформ, після складання присяги Джо Байденом у середу, 20 січня, йому переходять всі президентські повноваження.