Президент Європарламенту очікує на початок «нової ери» у стосунках між ЄС і США

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі привітав Президента США Джо Байдена та віцепрезидента США Камалу Гарріс із інавгурацією на зауважив, що прихід нової Адміністрації знаменує початок нової ери у стосунках між Євросоюзом і Сполученими Штатами Америки.

Як повідомляє Укрінформ, повний текст заяви президента Європарламенту оприлюднений на сайті цієї установи.

«Ця нова Адміністрація знаменує початок нової ери у трансатлантичних відносинах. Світ потребує потужних стосунків між Європою і Сполученими Штатами. Працюючи разом, ми можемо краще долати виклики, які перед нами постають: боротьбу з кліматичними змінами та із втратою біологічного розмаїття, пошуком демократичної відповіді на цифрову трансформацію, протидію неприйнятній та зростаючій нерівності», - зауважив Сассолі.

Він зазначив, що попри нещодавні події у Вашингтоні та виклики, з якими стикається демократія по усьому світу, він твердо переконаний в стійкості американської демократичної моделі та її інституцій. Разом з цим, ці події нагадали, що демократія є вразливою і потребує готовності до її захисту.

«Не будемо забувати, що ми постаємо перед світом у момент докорінних змін та зростаючої непевності. Ми все ще стикаємося з пандемією, яку ми можемо ефективно подолати, якщо діятимемо разом. Я вітаю намір Сполучених Штатів повернутися до ВООЗ та вітаю їх рішення повернутися до Паризької угоди. Лише разом ми зможемо розбудувати більш «зелений» та справедливий світ», - наголосив президент Європарламенту.

Він зауважив, що ЄС і США є природними партнерами, які поділяють спільні цінності та історію, довгострокові зобов’язання у захисті верховенства права, прав людини та багатостороннього світоустрою.

«Ми сподіваємося зустрітися з Президентом (США) та запрошуємо його до промови перед пленарною сесією Європарламенту», - додав Сассолі.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель також привітав Джо Байдена як 46-го президента Сполучених Штатів, Камалу Гарріс із інавгурацією на посаді віце-президента США, та запропонував новій адміністрації розбудувати нову основу для взаємовідносин між сильною Америкою і Європою.

«Я виклав нашу пропозицію на стіл: давайте збудуємо новий засадничий пакт. Для сильнішої Європи. Для сильнішої Америки. Для кращого світу. Переконаний, що ми маємо працювати разом над п’ятьма пріоритетами – розвивати багатосторонність, боротися з COVID-19 та кліматичними змінами, у відновленні наших економік, у забезпеченні справедливої торгівлі та цифрової трансформації, поєднувати зусилля заради безпеки й миру», - йдеться у заяві Шарля Мішеля, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

Він зауважив, що ЄС і США є друзями, але кожна сторона має свої відмінності. Альянс між ними інколи ставився під питання, що відбувалося з обох сторін Атлантики. Але зараз, за словами Шарля Мішеля, прийшов час, щоб повернути впевненість та здоровий глузд, оновити двосторонню співпрацю, враховуючи розвинуті торговельні стосунки та глибокі зв’язки між народами Європи і США.

«Сьогодні наше партнерство є більш важливим, ніж будь-коли, оскільки нашим спільним цінностям був кинутий виклик. Співпраця між нами відповідає кращим інтересам наших народів та кращим інтересам усього світу. З нашої сторони ми віддані (такій співпраці) і готові», - додав президент Європейської Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня переможець президентських виборів у Сполучених Штатах демократ Джо Байден офіційно став 46-м президентом США після того, як урочисто склав присягу з трибуни біля будівлі Капітолію.

Фото: Michel Christen / primorske.si