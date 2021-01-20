Євросоюз відкритий до оновлення співпраці зі США - фон дер Ляєн

Європейський Союз вітає Джо Байдена й Камілу Гарріс із вступом на посаду президента й віце-президента США й заявляє про готовність оновити співпрацю.

Як повідомляє кореспондент Укріформу, про це на своїй у Твіттері заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Вітаю Джо Байдена з прийняттям присяги на посаду президента США й Камілу Гарріс - з тим, що вона стала першою жінкою віце-президентом в історії США. Дякую за Вашу надихаючу інавгураційну промову й за пропозицію співпраці. Європа готова до нового початку”, - написала фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Вашингтоні проходять урочисті заходи з нагоди вступу на посаду президента США Джо Байдена. Попередній президент США Дональд Трамп відмовився брати участь в інавгурації та зранку вилетів у Флориду.