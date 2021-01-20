Трамп перед інавгурацією Байдена помилував ще одного бізнесмена

Вже колишній президент США Дональд Трамп помилував бізнесмена Альберта Пірро незадовго до інавгурації Джо Байдена на посаді глави держави.

Як передає Укрінформ, про це інформує NBC.

Повідомлення про помилування прийшло вже під час церемонії інавгурації Байдена.

Пірро - бізнесмен та колишній чоловік судді, телеведучої Fox News Джанін Пірро. Його засудили у 2000 році до 29 місяців в'язниці за ухилення від сплати податків. Помилування Трампа знімає з нього судимість.

Як повідомлялося, Трамп в останні години свого президентства помилував 73 особи та пом’якшив покарання ще для 70-ти.