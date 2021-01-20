Трамп як минуле

Зараз пишуть: Трамп змінив Америку, а за тим і весь світ

Це не так. Змінив Америку Обама. А Трамп намагався повернути її у минуле.

Причому навіть не дообамівське, а дорузвельтівське. Дотеодорорузвельтівське.

Правління Трампа, яке сьогодні завершується, це як свого роду ГКЧП – невдалий реванш переляканих апологетів махрового консерватизму. І як той самий ГКЧП, Трамп був трохи моторошним, але й до нестями смішним у своїх зазіханнях на роль демона, спроможного повернути час назад.

Консерватизм, хоч як би хто пророкував його переможну ходу світом, він – приречений. Як був приречений будь-який консерватизм у всі віки.

Просто тому, що консерватизм – це втеча від майбутнього, через острах перед ним.

Не слухайте людей, які провіщають апокаліпсис. Таке передвіщали всі віки, починаючи з кінця першого тисячоліття. І саме очікування кінця світу загальмувало розвиток Європу в Середні віки. Ті цивілізації, які не розділяли ці страхи варварської Європи, просунулися далі, й лише Відродження і Промислова революція дозволили надолужити згаяне.

Ті, хто каже, що світ занурюється у вселенський хаос, просто не розуміють, що хаос навколишнього світу – це витвір їхнього мозку, який розгубився в нових реаліях.

Бо будь-який хаос – це насправді порядок, коду для розшифрування якого ми поки що не маємо.

Нове покоління знаходить його і все стає на свої місця.

Подивіться-но на світ не з жахом в очах, а з надією. Бо навіть найжахливіші трагедії, зрештою, мобілізують людство.

Пандемія? Але ж який вона дала стрибок технологіям! Такої потужної, з застосуванням всього людського потенціалу, компанії по пошуку рятівної вакцини ми в історії людства не мали ніколи. І не могли мати.

І такого потужного розвитку телекомунікацій, цифрових технологій!

Незважаючи на всі біди, людство не залишає мрії – полетіти на Марс. І ваше покоління до цього доживе.

Переосмислення таких засадничих понять як демократія, права людини, захист навколишнього середовища, розворот від уніфікації світу до збільшення його різноманітності – все це нові цікавезні явища! Яких не варто лякатися, особливо молодим.

Старі правила відімруть, як відмерли закони єгипетських фараонів, розраховані їхніми засновниками на багато тисячоліть.

Старі традиції, за які чіпляються консерватори, знайдуть собі місце тільки в музеях.

Повірте, за моє довге життя стільки непохитних устоїв рухнуло, стільки вічних учень забуто, стільки істин переосмислено, і нічого – людство живе.

І ми виживемо і станемо кращими, і знайдемо радість у тому, що в багатьох викликає страх.

Бо це не страх чогось потворного, це – страх перед новим, незвіданим.

І хіба не уявляли ми собі, як страшно буде першим астронавтам на Марсі, за мільйони кілометрів від рідного дому. Але як спокусливо здійснити таку подорож!

Головне – вичавити з себе оті залишки павлікіанської єресі, що світ створений недобрим, що навколо саме тільки зло й ненаситні вороги.

Головне – вичавити з себе Трампа...

Євген Якунов