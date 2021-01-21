У Данії безхатьків включили до пріоритетної групи COVID-вакцинації

Уряд Данії включив безхатьків до переліку пріоритетних груп для національної програми вакцинації від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує The Local.

Як зазначається, це сталося після чисельних закликів благодійних організацій та окремих чиновників.

Данське Міністерство соціальних справ віднесло безхатьків до п'ятої за пріоритетом групи людей. Всього у Данії їх 12 — у більшості регіонів країни перші п'ять вже отримують вакцину. Тобто безхатьки можуть отримати вакцину вже зараз.

Данія розпочала вакцинацію 27 грудня, й наразі є однією з перших країн в ЄС щодо кількості зроблених щеплень на душу населення.

За даними соціальних служб, у Данії є близько 6 500 людей без постійного місця проживання. Благодійні організації закликали включити безхатьків до пріоритетної для вакцинації групи, адже вважають, що вони мають підвищений ризик зараження коронавірусною хвороби.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 людей одужали.