У Вашингтоні «замінували» Верховний суд, розташований біля Капітолія

Верховний суд США у Вашингтоні, що розташований через дорогу від Капітолія, де сьогодні має відбутися інавгурація обраного президента Джо Байдена, отримав повідомлення про загрозу вибуху.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Про отримання повідомлення про небезпеку CNN розповів співробітник пресслужби Верховного суду.

Спочатку була інформація про те, що будівлю терміново евакуюють, однак пізніше з'ясувалося, що евакуацію скасували.

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Як повідомлялося, церемонія складення присяги Джо Байденом запланована на 12:00 за Вашингтоном (19:00 за Києвом).