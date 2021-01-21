Фінляндія посилює COVID-безпеку на кордоні з Росією

Фінська влада посилює заходи щодо боротьби з коронавірусом (COVID-19) на пропускних пунктах на кордоні з Росією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Пропускний пункт Ваалімаа почав проводити тести на COVID-19. Саме тестування добровільне й безкоштовне.

Водночас на пропускних пунктах в Іматра і Нуйямаа пасажирів, які прибувають із Росії, просять заповнити інформаційний бланк. Дані потім передають лікарю-інфекціоністу, щоб той міг зв'язатися з пасажирами в разі потреби.

«Ті, хто прибуває до країни (з РФ - ред.), отримують анкету, вона добровільна. Зрозуміло, що в умовах пандемії її рекомендується заповнювати. Ми сподіваємося, що пасажири проявлять відповідальність і заповнюватимуть анкету відповідно до рекомендацій», - повідомив офіцер прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії Кіммо Сайніо.

Мета цих заходів - з'ясувати, наскільки добре люди, які регулярно подорожують до Росії, знають і дотримуються правил карантинного режиму.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей і 69 274 079 випадків одужання.

Фото: Pyry Sarkiola/Yle