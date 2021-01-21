Щепитися по-чорному: дефіцит вакцин і нові шахрайські схеми

Журналіст намагався «замовити» кілька доз від ковіду на чорному ринку

Анонімні ділки пропонують онлайн нібито «вакцину» проти коронавірусу за 500 євро у біткоїнах та гарантують доставку через «холодильний ланцюг» на адресу замовника всюди, включаючи Україну.

РОСІЙСЬКА Й КИТАЙСЬКА ВАКЦИНИ — ПОЗА ГРОЮ

З кінця минулого та на початку цього року багато країн світу розпочали національні кампанії вакцинації населення проти COVID-19. Це стало можливим після створення кількома фармацевтичними компаніями і лабораторіями вакцин та завершення трьох етапів їх клінічних випробувань на людях різних вікових категорій.

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Беручи до уваги високі стандарти безпеки та вимоги до ефективності, які висуваються до лікарських засобів і вакцин міжнародними організаціями, зокрема Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Євросоюзом, а також національними регуляторами провідних країн світу, на сьогодні масово використовуватися можуть лише кілька з них.

У ЄС сертифіковано дві: Pfizer/BioNTech і Moderna. Регулятор ЄС – Європейське агентство лікарських препаратів – також отримав на розгляд для авторизації вакцину AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема, Pfizer/BioNTech (США–Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Велика Британія–Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).

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У Єврокомісії наголошують, що не розглядають закупівлі вакцин російського та китайського виробництва.

МІЛЬЯРДИ ДОЗ ЗАРАДИ ГРОМАДЯН ЄС

У більшості розвинених країн вакцинація населення є безкоштовною і добровільною. Уряди замовили, уклали так звані форвардні контракти з розробниками та виробниками вакцин на мільярди євро й доларів у кількості доз, що значно перевищують населення деяких країн. Наприклад, Франція замовила 200 млн доз при кількості населення близько 67 млн.

Євросоюз як організація має контракти на близько 2 млрд доз вакцин, що дасть змогу зробити у 2021 році щеплення близько 80% європейських громадян.

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На перших етапах вакцинуються медичні працівники, правоохоронці, люди похилого віку й ті, які потребують найбільшого захисту від коронавірусної хвороби за станом здоров’я.

Предметом окремих досліджень та дискусій нині є необхідність, доцільність та можливість вакцинації дітей і молодих людей віком від 6 до 18 років.

НА ПЕРЕДОВІЙ ВАКЦИНАЦІЇ – ПОКИ ЩО АМЕРИКАНСЬКІ ВИРОБНИКИ

Задоволення величезних – на багато мільярдів доз – обсягів замовлень від міжнародних організацій та урядів вимагає від виробників збільшення потужностей, удосконалення технологій. Це складний і відносно тривалий процес. Саме через це американська компанія Pfizer, за офіційною версію, тимчасово скоротила поставки до Європи. Але, як заявляється, після 25 січня обсяги будуть відновлені із перспективою надати країнам ЄС до кінця року 500-600 млн доз.

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Інша американська компанія Moderna, запевняє її генеральний директор Стефан Бансель, на своєму заводі у Швейцарії зможе виробити у першому кварталі лише 15-20 млн доз однойменної вакцини. Упродовж року виробничі потужності Moderna будуть збільшуватися, що дасть змогу виконати контракт з Єврокомісією і поставити загалом 80 млн доз.

Можливість виробляти на своїх потужностях вакцини проти коронавірусу авторства конкурентів розглядає французький фармацевтичний гігант Sanofi. Принаймні це триватиме, поки компанія не створить і не авторизує в Євросоюзі й у Франції власну вакцину (або дві), що планується не раніше вересня. До слова, саме на Sanofi ЄС і Франція покладали головні надії у забезпеченні своїх громадян вакцинами, утримуючись від якнайскорішого підписання контрактів з американськими виробниками. Але під час третього етапу випробування у Sanofi виникли проблеми – препарат не забезпечував імунітет у людей старшого віку. Дослідження затягуються, адже безпека людей і репутація є найголовнішими пріоритетами.

ПРИВАТНОГО РИНКУ COVID-ВАКЦИН У СВІТІ НЕ ІСНУЄ

Масштаби пандемії створили величезний глобальний дефіцит, а отже, величезний попит на вакцини по всьому світові. У більшості демократичних країн із відкритою ринковою економікою вільний приватний доступ до сертифікованих медичних препаратів та засобів, у тому числі вакцин, не заборонений і чітко врегульовується законодавством та вимогами дотримання прав людини. Це ж стосується, власне, і COVID-вакцин.

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Але всі нинішні й на перспективу щонайменше на рік-два обсяги вакцин уже замовлені й попередньо викуплені міжнародними організаціями й національними урядами. Україна, як відомо, перебуває в аутсайдерах, у переліку найбідніших країн світу, що пасуть задніх у цій глобальній черзі на щеплення проти коронавірусу.

Тому можна чітко констатувати, що приватного ринку вакцин проти COVID-19 у світі на сьогодні не існує. Тобто легально приватно придбати такі вакцини неможливо, адже технічно й фізично зайвих обсягів немає.

Окрім цього, великим викликом для формування такого приватного ринку є складний технологічний і логістичний процес зберігання і транспортування вакцин. Ідеться про так званий «холодильниковий ланцюг», тобто логістичний комплекс доставки замороженої продукції від виробника до кінцевого споживача. Наприклад, найбільш поширена сьогодні американська вакцина Pfizer потребує температури мінус 70-80 °C для зберігання. Для вакцини Moderna достатньо мінус 20 °C, але це також потребує мережі потужних рефрижераторів, спеціальних контейнерів, штучного льоду.

ДЕФІЦИТ ВАКЦИН ЯК ЧИННИК НЕРІВНОСТІ Й НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ

Формування за нинішніх умов шаленого дефіциту приватного ринку доступу до вакцин проти коронавірусу може спричинити й низку інших негативних наслідків.

По-перше, ще збільшить прірву нерівності й несправедливості як між окремими державами, так і громадянами у країні, коли багатші отримають переваги у строках щеплення. При цьому ті, хто цього найбільше потребує за родом професійної діяльності, віком і станом здоров'я – посунуться у черзі та вимушені будуть чекати довше.

По-друге, людина, яка приватно купить вакцину, може отримати не ту, якої вона справді потребує, адже вибір може бути обмежений.

По-третє, гарантія безпеки вакцин у приватному секторі може стати проблематичним питанням і нестиме загрозу для здоров’я людей. Уряди розвинених країн застосовують для доставки вакцин, зокрема зі США до Європи, військово-транспортну авіацію, залучають для належної логістики й охорони військовослужбовців, поліцію, надають найкращу інфраструктуру для зберігання та розподілу препарату по регіонах, центрах вакцинації. У Франції, наприклад, таких уже створено понад 800.

«ЧОРНИЙ ІНТЕРНЕТ»: ВОДА З ЦУКРОМ АБО ВАКЦИНА НЕВІДОМО ВІД ЧОГО

Міжнародні поліцейські організації «Інтерпол» і «Європол» ще упродовж минулого року попереджали національні уряди, окремих громадян про зростання загрози підробок і створення шахрайських схем по їх розповсюдженню.

Дефіцит вакцин проти коронавірусу, відсутність легального приватного доступу до них призвели до величезного попиту на них, а тому – й до пропозиції.

Вийти на продавців CORONA-«вакцин», як це стало популярним зазначати у пошукових запитах, можна в сегменті Dark Web, тобто відокремленому, закритому, анонімному сегменті глобального павутиння. «Чорний інтернет» використовується для нелегальної торгівлі наркотиками, ліками, зброєю, вкраденою інформацією, поширення дитячої порнографії, торгівлі людьми, поширення шкідливого програмного забезпечення, проведення операцій із біткоїн-валютою та інших видів протиправної діяльності.

І проблематика вакцинації проти COVID тут набула особливої актуальності. У Dark Web функціонують щонайменше десяток нелегальних віртуальних ринків продажу так званих «вакцин», доступні сотні пропозицій.

Кореспондент Укрінформу вступив у листування з користувачем месенджера Telegram із псевдо Darkwebvendor, який відреагував на запит англійською «Corona-вакцина, придбати онлайн».

Уже за декілька хвилин з’ясувалося, що пропозиція охоплює пакет вакцини Pfizer у кількості десяти флаконів (доз). Вартість становить 500 євро у біткоїнах. Продавець запевнив, що гарантує доставку за «холодильниковим ланцюгом» за адресою, яку вкаже клієнт, у тому числі по Україні. Для оформлення замовлення необхідно надати таку інформацію: ім’я замовника, країна, регіон, адреса електронної пошти, номер телефону, домашня адреса – та сплатити у біткоїнах…

Очевидно, що за такою схемою діють шахраї, пропонуючи те, чого реально у вільному доступі не існує й виконати за браком логістики неможливо.

У разі проведення оплати так званого замовлення клієнт, найімовірніше, може розраховувати на такі результати: не отримати взагалі нічого, але втратити кошти; отримати якийсь пакунок, але у флаконах буде не справжня вакцина, а в кращому разі вода з цукром; посилка буде з вакциною невідомо від чого, але не від ковіду (добре, якщо не станеться алергічної реакції).

Головна порада від міжнародних поліцейських організацій і експертів: у жодному разі не купувати COVID-вакцин через «чорний інтернет». Усі пропозиції про це є протиправними й шахрайськими. Поставки таких вакцин через приватні замовлення на сьогодні є неможливими через фізичну відсутність препаратів на вільному ринку та неймовірну складність логістики, умов транспортування і зберігання вакцин.

Андрій Лавренюк, Страсбург

Фото: перше фото CTK Photo/Укрінформ та з відкритих джерел