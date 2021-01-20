У Каліфорнії виявили новий штам коронавірусу – ЗМІ

В американському штаті Каліфорнія дослідники виявили новий різновид коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що наприкінці грудня вчені почали пошуки «британського» штаму коронавірусу, однак разом з ним виявили ще один новий варіант.

Фахівці припускають, що нова мутація CAL.20C могла з'явитися ще у липні, проте почала активно поширюватися тільки в листопаді.

Згідно з новим дослідженням, яке ще не було опубліковане, CAL.20C становив більш як половину зразків геному вірусу, зібраних у лабораторіях Лос-Анджелеса 13 січня.

«У нас була своя проблема, яка не перейшла з Європи. Штам дійсно з'явився тут, і у нього була можливість почати з'являтися і поширюватися в період свят», - сказала вчена з медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі Жасмін Пламмер.

Видання пише, що наразі немає жодних доказів того, що цей штам є більш заразним, ніж інші варіанти вірусу.

Однак, на думку одного з фахівців центру Еріка Вейля, цілком можливо, що CAL.20C відіграє велику роль у сплеску випадків, які охопили лікарні Південної Каліфорнії.

Дослідники також шукають CAL.20C в інших штатах, сказала доктор Пламмер. Поки незрозуміло, наскільки він поширився за межами Каліфорнії.

Станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 людей одужали.