У Пекіні ввели частковий локдаун через спалах COVID-19

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

20 січня в Китаї було виявлено 103 нових випадків, з них 7 - у столиці, зокрема 6 - у районі Даксінг. Місцева влада одразу 1,6 млн людей заборонила виїжджати з району, поки вони не отримають спеціальний дозвіл та не здадуть негативний ПЛР-тест за останні три дні.

Також у районі заборонені зібрання для більш як 50 людей, а проведення весільних церемоній рекомендують відтермінувати.

Учні перших класів мають перейти на дистанційне навчання.

Китай значною мірою взяв поширення коронавірусу під контроль, проте низка локальних спалахів змусила владу збільшити рівень тестування і підготуватися до перевезення тисяч людей на карантин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 січня у світі зареєстровано 96 625 755 випадків коронавірусу, зокрема 2 065 698 смертей та 69 274 079 випадків одужання.

Фото: news.yahoo.com