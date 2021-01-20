Байден і Гарріс вшанували пам'ять жертв COVID-19

Обраний президент США Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс прибули до Меморіалу Лінкольна і вшанували пам'ять тисяч американців, загиблих внаслідок пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Щоб зцілюватися, ми маємо пам'ятати. Іноді згадувати важко, але саме так ми зцілюємося. Це важливо робити як нація. Ось чому ми тут сьогодні. Між заходом і світанком запалімо вогні в темряві вздовж священного басейну роздумів і згадаємо всіх тих, кого ми втратили», - сказав Байден, виступаючи біля Меморіалу Лінкольна на Національній алеї у Вашингтоні, округ Колумбія.

Гарріс також виголосила промову, присвячену жертвам пандемії: «Хоча ми, можливо, фізично розділені, ми, американський народ, єдині духом. І я незмінно сподіваюся і молюся, що ми вийдемо з цього випробування з новою мудрістю, щоб цінувати прості моменти, уявляти нові можливості і ще трохи відкрити наші серця один одному», - сказала вона.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні задіють 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, зазвичай місце масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, закрита.

Велика кількість головних заходів, пов'язаних із інавгурацією, транслюватиметься онлайн або по телебаченню.