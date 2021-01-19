Пандемія в Італії вже забрала 83 тисячі життів

В Італії упродовж останньої доби померли 603 хворих на коронавірусну хворобу, а загальна кількість летальних випадків, спричинених ускладненнями від COVID-19, з початку пандемії зросла до 83 157 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція ANSA.

В Італії з початку пандемії вже 2 400 598 осіб (включаючи тих, хто одужав та померлих) заразилися хворобою COVID-19. Протягом останньої доби в країні зафіксували 10 497 нових випадків захворювання.

Загальна кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби в Італії, наразі становить 1 781 917 осіб, 21 428 з яких отримали негативні результати тестів останньої доби.

Упродовж останньої доби в Італії було зроблено 254 070 тестів на COVID-19, минулої доби в країні зробили 158 674 тести.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 189 365 випадків коронавірусу, зокрема 2 054 086 летальних, одужало 68 840 860 людей.