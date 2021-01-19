Кожен восьмий житель Англії торік перехворів на COVID-19

Кожен восьмий житель Англії захворів на коронавірусну хворобу та мав антитіла станом на грудень 2020 року.

Про це свідчать дані Управління національної статистики (ONS), отримані у партнерстві з Оксфордським та Манчестерським університетами, Службою громадської охорони здоров'я Англії та благодійною організацією Wellcome Trust, передає Укрінформ з посиланням на Sky News та Reuters.

За даними Управління національної статистики, минулого місяця в Англії у 12,1% людей віком від 16 років були виявлені антитіла до коронавірусу. У Шотландії цей показник становив 8,9%, у Вельсі 9,8%, а у Північній Ірландії 7,8%.

Під час дослідження наявність антитіл визначалася у людей, як проживають у приватних домогосподарствах. Сюди не входять ті особи, які знаходяться у лікарнях та будинках для престарілих людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 078 706 випадків коронавірусу, зокрема 2 051 401 летальний, одужало 68 747 387 людей.

Фото: news.sky.com