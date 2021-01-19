В Італії вакцину отримала 108-річна жінка, яка стала найстаршою з усіх прищеплених
Укрінформ
108-річна жителька Італії стала найстарішою у світі людиною, яка отримала щеплення від COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France24.
Фатіма Негріні, якій 3 червня виповниться 109 років мешкає у будинку для літніх Anni Azzurri San Faustino в Мілані і була там вакцинована.
Негріні - одна із найстаріших людей, які вижили після інфікування коронавірусом. Жінка перехворіла на COVID-19 у квітні 2020 року.
Як повідомлялося, Італія почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня 2020 року. Вже вакциновані 1,15 млн людей.
KOS GROUP/ bioreports