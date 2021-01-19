Кількість жертв коронавірусу в США перевищила 400 тисяч

Кількість людей, що померли від COVID-19 у США з початку пандемії вже перевищила позначку в 400 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Загальне ж число хворих, що продовжує зростати (зокрема в зв’язку з поширенням нових штамів вірусу), наразі складає в Сполучених Штатах 24,6 мільйона. Це найбільший показник серед усіх держав світу.

Лише за останні 7 днів у країні було виявлено 1,5 мільйона нових випадків COVID-19.

Наразі госпіталізовано з коронавірусом у США більше 123 тисяч людей. Протягом наступного місяця американські медики очікують значно більшого навантаження на лікарні.

Водночас продовжується масове вакцинування американських громадян: першу дозу щеплення вже отримали більше 12,2 мільйона осіб. А всього по території США вже розповсюджено більше 31 мільйона доз вакцини.

Як повідомлося, загалом у світі з початку пандемії виявлено 96 мільйонів випадків COVID-19, включаючи 2 мільйони летальних.