В Індії вантажівка наїхала на мігрантів, що спали на узбіччі: 15 загиблих

Через випадковий наїзд вантажівки загинуло п’ятнадцятеро робітників-мігрантів, що спали поблизу дороги в індійському штаті Гуджарат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NDTV.

Цей трагічний інцидент стався в ніч на вівторок на шосе приблизно за 60 км від міста Сурат в західному штаті Гуджарат.

Зазначається, що в темряві водій самоскида проїхав по сплячим робітникам. У результаті 12 людей загинули на місці і ще 8 отримали серйозні травми. Троє постраждалих пізніше померли в лікарні, а стан ще декількох оцінюється як важкий.

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Індійські правоохоронці вже почали розслідування цієї трагедії.

Повідомляється, що перед наїздом на людей самоскид зіткнувся з трактором, після чого був відкинутий в їхній бік.