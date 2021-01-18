У Петербурзі вийшли на пікети за Навального, є затримані

У центрі Санкт-Петербурга біля Гостинного двору почалася серія одиночних пікетів на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Поліцейські затримують учасників пікетів практично відразу ж після того, як вони розгортають плакати, вже затримані до десяти осіб, передає Укрінформ з цим посиланням: на портал «Медуза».

На площі в центрі Санкт-Петербурга перед Гостиним двором знаходяться ще кілька десятків людей, багато з них - просто перехожі. Поліція в мегафон попереджає присутніх про адміністративну відповідальність за проведення публічних заходів і вимагає розійтися.

Як повідомлялося, після арешту Навального на 30 діб він записав звернення до своїх прихильників і закликав їх виходити на вулиці. Штаб Навального оголосив про підготовку до великих мітингів 23 січня на знак протесту проти арешту Навального.

У понеділок, 18 січня, Хімкінський міський суд у РФ відправив Навального, обвинуваченого у порушенні зобов'язань умовно засудженого, під арешт на 30 діб - до 15 лютого.

Засідання суду відбулося у відділі поліції у Хімках, куди Навального доставили після затримання в аеропорту Шереметьєво. Між затриманням і судом пройшло близько 16 годин - весь цей час до політика не пускали захисників. Адвокатам повідомили про засідання за кілька хвилин до його початку.

Навальний перебуватиме під арештом до засідання суду, за підсумками якого буде винесено рішення про те, чи ухилявся він від контролю Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Якщо політика визнають винним, він отримає реальний термін у 3,5 року позбавлення волі за вирахуванням 10 місяців, які він провів під домашнім арештом у справі «Ів Роше». Засідання суду призначене на 29 січня.

Навального 17 січня на вимогу ФСВП було затримано у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався у РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння у Томську.

Фото: Павло Каравашкін/"Фонтанка.ру"