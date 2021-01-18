Греція відкрила крамниці на тлі послаблення карантину

Грецький уряд із понеділка в рамках послаблення карантинних обмежень у країні дозволив власникам крамниць відкрити свої торгові заклади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter із посиланням на грецьку владу.

Відкриття магазинів вперше за останні місяці стало можливим на фоні зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус у країні.

Очікується, що близько 140 тисяч працівників роздрібної торгівлі повернуться на свої робочі місця після такого кроку уряду.

Утім, грецькі урядовці закликали населення продовжувати дотримуватися соціальної дистанції й не створювати натовпу в черзі до крамниць.

Читайте також: Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС

«Якщо ми не будемо дотримуватися правил, то доведеться знову зачинити магазини», - попередив заступник прем’єр-міністра Греції Адоніс Георгіадіс.

Як повідомляв Укрінформ, національний карантин у країні почав діяти з початку листопада та був продовжений до 18 січня. З 11 січня у Греції відкрили дитсадки, ясла та початкові школи.

Згідно з офіційним даними, у Греції за останню добу виявили 237 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом від коронавірусу померло 5 469 греків.

Orestis Panagiotou/EPA]