Ізраїль поділиться з Pfizer медичними даними в обмін на вакцину

Ізраїль уклав угоду з Pfizer, пообіцявши поділитися величезною кількістю медичних даних з міжнародним фармацевтичним гігантом в обмін на продовження поставок вакцини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

«Ізраїль поділиться з Pfizer і з усім світом статистичними даними, які допоможуть розробити стратегії з боротьби з коронавірусом», - заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Раніше в цьому місяці Нетаньяху заявляв, що він досяг угоди з генеральним директором Pfizer про прискорення поставок вакцини до Ізраїлю.

Як зазначає видання, деталі угоди «послуга за послугу» між Ізраїлем і Pfizer незрозумілі навіть після того, як у неділю міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало відредаговану версію угоди з компанією. Ні Ізраїль, ні Pfizer не розкрили, скільки Ізраїль заплатив за вакцини. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Ізраїль заплатив як мінімум на 50% більше, ніж інші країни. Повідомляється, що дані передаються до Світової організації охорони здоров'я, але глобальна організація не відповіла на запити про коментарі.

Як відомо, Ізраїль увів більше 2 мільйонів доз вакцини менш ніж за місяць після поставок вакцин в країну. Влада країни заявляє про намір вакцинувати більшу частину країни до кінця березня.

15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусу до Європи, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява пролунала після того, як у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech померли 23 літні людини.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90