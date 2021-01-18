У Болгарії народилася дитина з антитілами до COVID-19

У болгарському місті Пазарджик під час вагітності у жінки, що перехворіла COVID-19, народилася дитина з антитілами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве агентство BNR.

Перед цим 28-річна вагітна була прийнята на лікування у лікарню з лихоманкою, кашлем і загальним нездужанням.

Після проведення лікування пацієнтки лікарі почали робити кесарів розтин, тому що коронавірус спричинив зміни плаценти, а ріст плоду сповільнилося.

Зараз здоров'я дитини в нормі. Її антигенний тест показав наявність антитіл. Після виписки з лікарні вона перебуватиме під наглядом лікарів.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в Сінгапурі жінка, яка перехворіла під час вагітності COVID-19, народила здорову дитину, яка вже має антитіла до COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що наразі невідомо, чи може вагітна жінка з COVID-19 передавати вірус своїй дитині під час вагітності або пологів. На сьогодні активні частинки вірусу не виявлені ані в зразках амніотичної рідини (навколоплідні води) у вагітних жінок, ані в грудному молоці.

Станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджені 95 484 666 випадків коронавірусу.

Кількість померлих становить 2 039 695, видужало від COVID-19 68 189 961 осіб.

Фото: БГНЕС