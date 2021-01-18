Johnson&Johnson і AstraZeneca можуть подати запит на реєстрацію COVID-вакцини у США

Компанії Johnson&Johnson і AstraZeneca можуть подати запит на реєстрацію своїх вакцин від коронавірусу до Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) потягом найближчих тижнів.

Про це повідомив голова Центру інфекційних та алергійних захворювань США доктор Ентоні Фаучі, передає Укрінформ із посиланням на Fox News.

«Я припускаю, що ... вони планують зібрати всі дані і показати їх FDA», – сказав Фаучі.

За його словами, процес розгляду не буде затягуватися на місяці, а триватиме кілька тижнів.

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Як повідомляв Укрінформ, вакцина проти COVID-19 від компанії AstraZeneca та Оксфордського університету може бути схвалена американським регулятором у квітні. Таку заяву зробив головний радник операції Warp Speed доктор Монсеф Слауї.

Розробники заявили, що змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників – вище 90%.

Також компанія подала запит до Європейського медичного агентства (EMA) про отримання дозволу на застосування своєї вакцини проти COVID-19 у країнах ЄС.

Нещодавно експериментальна вакцина від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson показала хороші результати вироблення тривалого імунітету на попередніх клінічних випробуваннях. Антитіла зберігалися принаймні 71 день у більш ніж 90% учасників.

У США з середини грудня проходить вакцинація препаратом компаній Pfizer і BioNTech, пізніше була дозволена вакцина компанії Moderna.