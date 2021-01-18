Johnson&Johnson і AstraZeneca можуть подати запит на реєстрацію COVID-вакцини у США
Про це повідомив голова Центру інфекційних та алергійних захворювань США доктор Ентоні Фаучі, передає Укрінформ із посиланням на Fox News.
«Я припускаю, що ... вони планують зібрати всі дані і показати їх FDA», – сказав Фаучі.
За його словами, процес розгляду не буде затягуватися на місяці, а триватиме кілька тижнів.
Як повідомляв Укрінформ, вакцина проти COVID-19 від компанії AstraZeneca та Оксфордського університету може бути схвалена американським регулятором у квітні. Таку заяву зробив головний радник операції Warp Speed доктор Монсеф Слауї.
Розробники заявили, що змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників – вище 90%.
Також компанія подала запит до Європейського медичного агентства (EMA) про отримання дозволу на застосування своєї вакцини проти COVID-19 у країнах ЄС.
Нещодавно експериментальна вакцина від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson показала хороші результати вироблення тривалого імунітету на попередніх клінічних випробуваннях. Антитіла зберігалися принаймні 71 день у більш ніж 90% учасників.
У США з середини грудня проходить вакцинація препаратом компаній Pfizer і BioNTech, пізніше була дозволена вакцина компанії Moderna.