Поліція розігнала водометами антикарантинний протест в Амстердамі

В Амстердамі кілька тисяч людей взяли участь у несанкціонованій акції протесту проти запроваджених у Нідерландах карантинних заходів, однак їх розігнала поліція.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Демонстранти зібралися у неділю на Музейній площі перед Державним музеєм, викрикуючи гасла "Свобода: зупиніть цю облогу" та "Чого ми хочемо? Свободи!". Зазначається, що усі протестувальники були без захисних масок для обличчя та майже не дотримувалися правил соціального дистанціювання.

Муніципалітет міста прийняв екстрений наказ про заборону демонстрації. Протестувальники відмовилися покинути площу, коли поліція наказала їм це зробити, а деякі влаштували феєрверки.

У результаті цього правоохоронці застосували проти мітингарів водомети та розігнали їх.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 15 грудня запровадили жорсткі обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус. Діятимуть ці посилені карантинні заходи до 19 січня. У країні знову закрили музеї, театри, парки розваг, зоопарки, казино, сауни, спортивні зали, усі магазини, окрім продуктових супермаркетів та пекарень, не працюють перукарні, масажні та манікюрні салони. Ресторани й кафе також не функціонують.

Влада Нідерландів закликає громадян переходити на дистанційну роботу, не подорожувати без вагомої причини, а також не приймати вдома більш як двох гостей. Дорослим дозволено займатися спортом на вулиці.

Фото: ANP, EPA