У світі виявили майже 95,5 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
Станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.
При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужали від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.
У трійку лідерів за кількістю заражених входять США (24 482 050), Індія (10 572 672) та Бразилія (8 488 099).
Найбільший же приріст хворих за минулу добу зафіксований у Мексиці (11 170 нових випадків).
В Україні всього виявлено 1 160 682 випадки коронавірусу, включаючи 20 802 летальних.