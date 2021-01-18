У світі виявили майже 95,5 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужали від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.

У трійку лідерів за кількістю заражених входять США (24 482 050), Індія (10 572 672) та Бразилія (8 488 099).

Найбільший же приріст хворих за минулу добу зафіксований у Мексиці (11 170 нових випадків).

В Україні всього виявлено 1 160 682 випадки коронавірусу, включаючи 20 802 летальних.