Три події світу. Заокеанські рекорди, Мая Санду в Києві та Норманді з «причепом»

Палата представників Конгресу США вдруге протягом президентської каденції оголосила Дональду Трампу імпічмент

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти групи фізичних осіб-громадян України, серед яких – двоє народних депутатів. Мая Санду та Володимир Зеленський постаралися вивести обопільну симпатію на рівень стратегічного партнерства. Зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки у Берліні отримала несподіване продовження.

Політична криза у США наближається до чергового перехрестя, яким має стати інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Його однопартійці по Демократичній партії, які працюють у Палаті представників, оголосили імпічмент Дональду Трампу за підбурення до заколоту. Другий за президентську каденцію імпічмент від нижньої палати Сенату – рекорд, який навіть у нашому непокійному світі важко буде побити наступним лідерам Сполучених Штатів. Втім, говорити про остаточність звинувачень та завершення політичної кар’єри Дональда Трампа зарано: з 20 січня у нього будуть розв’язані руки, а електоральне ядро цього ексцентричного персонажа є достатньо чисельним для продовження активного політичного життя.

Дональд Трамп / Фото: АА

Інший рекорд встановив американський Мінфін, запровадивши санкції проти 7 громадян України, які намагалися втрутитися до перебігу виборів у США в інтересах Росії. До складу цієї сімки потрапили двоє діючих та один колишній парламентарії, експрокурор та колишній співробітник посольства України в США. Є підстави припускати, що це показове шмагання буде не останнім у відносинах двох країн. Інша проблема: запровадження санкцій проти парламентаріїв, які діяли в інтересах третьої держави, помітно підважує перспективи відновлення стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

Мая Санду та Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

У столиці України побувала президент Молдови. Мая Санду сьогодні націлена на проведення дочасних парламентських виборів, адже її повноваження не дають можливості здійснювати обіцяні швидкі перетворення без підтримки законодавців. Власне, тому спілкування на вищому рівні у Києві обмежилося переважно деклараціями про наміри та запевненнями у прагненні спільно здійснювати європейську інтеграцію. Показово, що під час перебування Санду в Україні у Молдові заявили, що у лютому почнуть вакцинацію від коронавірусу своїх громадян вакциною Phizer. Потенціал розширення співпраці України та Молдови, безумовно, існує, проте його реалізація потребує асиметричних рішень. Вже після повернення додому Санду висловилася за поглиблення відносин у трикутнику Молдова – Румунія – Україна.

Минулого тижня у Берліні пройшла 6-годинна зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки, під час якої вчергове не вдалося зрушити з місця процес пошуку врегулювання конфлікту на Донбасі. Обстріли там тривають, всерйоз говорити про виконання Мінських домовленостей не випадає. Учасники зустрічі у Берліні домовилися продовжити спілкування у режимі відеоконференції 22 січня, проте Росія свій хід вже зробила: представники так званих «ДНР» та «ЛНР» оголосили про намір передати через Віктора Медведчука групу заручників українській стороні. Навряд чи подібний крок сприятиме зміцненню довіри всередині Нормандської четвірки, швидше, вчергове продемонструє наявність окупаційного режиму в ОРДЛО та патентований цинізм Кремля.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Перше фото: Офіс Президента