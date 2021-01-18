Троє членів Єврокомісії пішли на карантин після зустрічі з португальським міністром

Віцепрезиденти Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та Маргрет Вестагер, а також комісар Еліза Феррейра в неділю пішли на самоізоляцію після зустрічі з португальським міністром у Лісабоні, у якого пізніше був виявлений коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це інформує Politico.

Водночас у Єврокомісії заявили у неділю, що ні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ні інші члени комісії, які також брали участь у зустрічі у п'ятницю з португальськими урядовцями, "не відповідають критеріям, щоб вважатися контактними особами".

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Позитивний тест на коронавірус Джоао Леао, міністра фінансів Португалії, з'явився в суботу, на наступний день після візиту делегації єврокомісарів з нагоди початку шестимісячного головування Португалії в Раді ЄС.

У Єврокомісії наголосили що Вестагер, Домбровскіс та Феррейра "вважаються контактними особами" та "будуть дотримуватися бельгійських заходів карантину від сьогодні". Це означає самоізоляцію, поки не стане відомий результат їх тестів.

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Вестагер та Домбровскіс — два з трьох виконавчих віцепрезидентів фон дер Ляєн, її заступники. Вестагер є головою антимонопольного комітету та високопосадовцем з цифрової політики. Домбровскіс несе загальну відповідальність за економіку та торгівлю. Феррейра — уповноважена з об'єднання та реформ.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 95,459,943 випадки коронавірусу, зокрема 2,039,037 смертей та 68,151,602 одужання.