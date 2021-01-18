Троє членів Єврокомісії пішли на карантин після зустрічі з португальським міністром
Як передає Укрінформ, про це інформує Politico.
Водночас у Єврокомісії заявили у неділю, що ні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ні інші члени комісії, які також брали участь у зустрічі у п'ятницю з португальськими урядовцями, "не відповідають критеріям, щоб вважатися контактними особами".
Позитивний тест на коронавірус Джоао Леао, міністра фінансів Португалії, з'явився в суботу, на наступний день після візиту делегації єврокомісарів з нагоди початку шестимісячного головування Португалії в Раді ЄС.
У Єврокомісії наголосили що Вестагер, Домбровскіс та Феррейра "вважаються контактними особами" та "будуть дотримуватися бельгійських заходів карантину від сьогодні". Це означає самоізоляцію, поки не стане відомий результат їх тестів.
Вестагер та Домбровскіс — два з трьох виконавчих віцепрезидентів фон дер Ляєн, її заступники. Вестагер є головою антимонопольного комітету та високопосадовцем з цифрової політики. Домбровскіс несе загальну відповідальність за економіку та торгівлю. Феррейра — уповноважена з об'єднання та реформ.
За даними Worldometer, у світі зареєстровано 95,459,943 випадки коронавірусу, зокрема 2,039,037 смертей та 68,151,602 одужання.