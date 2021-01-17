Навальний з дружиною сів у літак на рейс до Москви

Російський опозиціонер Олексій Навальний увійшов на борт літака в берлінському аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Дождь , який веде онлайн-трансляцію прильоту Навального.

Уточнюється, до будівлі аеропорту Навальний був доставлений в супроводі охорони. Виліт рейсу затримали, оскільки одного з пасажирів зняли з рейсу через неадекватну поведінку щодо бортпровідників. Трохи пізніше в онлайн-ефірі телеканалу повідомили, що літак вилетів. За розкладом рейс має прибути в московський аеропорт Внуково близько 19:20.

У свою чергу, біля аеропорту Внуково стоять автозаки. Портал ОВД-Инфо повідомив про перше затримання - активіста Дмитра Бескоровайного.

ЗМІ повідомляють, що поліція повністю закрила зону прильоту міжнародних рейсів у Внуково. Всередині залишилися тільки співробітники аеропорту, поліції і силовики в цивільному.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з прибуттям Навального силові структури в Москві, Петербурзі та інших великих містах приведено в стан підвищеної готовності.

20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального зробила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Фото: Медуза