У Білорусі відключили енергоблок АЕС: спрацювала система захисту

На Білоруській атомній електростанції (БелАЭС) відключили перший енергоблок, на якому спрацювала система захисту генератора

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство енергетики Білорусі.

У відомстві розповіли, що зупинка сталася під час дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, у межах якого проводиться тестування систем та обладнання. У відомстві запевняють, що радіаційний фон у районі станції залишається в нормі.

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На початку листопада відбулось урочисте відкриття першої в Білорусі АЕС, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що це історичний момент, а Білорусь «стала ядерною державою».

Наступного дня на станції зламалось обладнання, перший енергоблок припинив виробництво енергії. Знову його підключили вже 19 листопада після низки зупинок.

Нагадаємо: 1 грудня Міненерго повідомило про продовження комплексних випробувань на першому енергоблоку на тлі повідомлень у Telegram-каналах про проблеми з його роботою.

Тим часом країна-сусід Білорусі Литва назвала запуск АЕС безвідповідальним та закликала зупинити її роботу, поки «не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги».

Фото: Uladz Hrydzin(RFE/RL)