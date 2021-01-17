У Білорусі відключили енергоблок АЕС: спрацювала система захисту
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство енергетики Білорусі.
У відомстві розповіли, що зупинка сталася під час дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку, у межах якого проводиться тестування систем та обладнання. У відомстві запевняють, що радіаційний фон у районі станції залишається в нормі.
На початку листопада відбулось урочисте відкриття першої в Білорусі АЕС, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що це історичний момент, а Білорусь «стала ядерною державою».
Наступного дня на станції зламалось обладнання, перший енергоблок припинив виробництво енергії. Знову його підключили вже 19 листопада після низки зупинок.
Нагадаємо: 1 грудня Міненерго повідомило про продовження комплексних випробувань на першому енергоблоку на тлі повідомлень у Telegram-каналах про проблеми з його роботою.
Тим часом країна-сусід Білорусі Литва назвала запуск АЕС безвідповідальним та закликала зупинити її роботу, поки «не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги».
Фото: Uladz Hrydzin(RFE/RL)