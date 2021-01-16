У Франції кількість летальних жертв від COVID-19 перевищила 70 тисяч

У Франції кількість летальних випадків, спричинених COVID-19, перевищила 70 тисяч осіб.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я.

З початку пандемії у березні 2020 року і станом на вечір 16 січня від коронавірусної хвороби у країні померло 70 142 осіб. За цей період було зафіксовано 2 894 447 інфікованих коронавірусом.

За останню добу виявлено 21 406 випадків нових інфікувань; 196 осіб померли від COVID-19.

У країні діють карантинні обмеження, включаючи комендантську годину з 18.00 до 6.00. Закриті ресторани та бари, заклади культури, спортивні установи.

Натомість шкільні навчальні заклади продовжують роботу із дотриманням санітарних вимог.

Нагадаємо: згідно з урядовою стратегією, у Франції до кінця лютого планують вакцинувати до мільйона осіб. З понеділка, 18 січня, стартує вакцинація людей старших за 75 років.