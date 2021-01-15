Уряд Казахстану склав повноваження
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Inform Бюро.
"У зв'язку зі складанням повноважень уряду Республіки Казахстан перед новообраним мажилісом парламенту Республіки Казахстан постановляю: уряду Республіки Казахстан виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу уряду Республіки Казахстан", - йдеться в указі президента Казахстану Касима-Жомарти Токаєва.
Новий кабінет міністрів буде сформовано після консультацій з керівниками фракцій.
Згідно з Конституцією Казахстану, президент призначає на посаду прем'єр-міністра та інших членів уряду за згодою Нижньої палати парламенту.
Кабінет міністрів під керівництвом Аскара Маміна було сформовано у лютому 2019 року, після того, як перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд, який очолював Бакитжан Сагінтаєв. Тоді більшість міністрів зберегли свої пости.
Як повідомляв Укрінформ, правляча партія «Нур Отан» ( "Світло Вітчизни"), яку очолює екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, здобуває перемогу на виборах 10 січня у нижню палату парламенту країни, згідно з даними екзит-полу.