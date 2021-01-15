Уряд Казахстану склав повноваження

Уряд Казахстану склав свої повноваження перед новообраною Нижньою палатою парламенту (мажилісу) країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Inform Бюро.

"У зв'язку зі складанням повноважень уряду Республіки Казахстан перед новообраним мажилісом парламенту Республіки Казахстан постановляю: уряду Республіки Казахстан виконувати свої обов'язки до затвердження нового складу уряду Республіки Казахстан", - йдеться в указі президента Казахстану Касима-Жомарти Токаєва.

Новий кабінет міністрів буде сформовано після консультацій з керівниками фракцій.

Згідно з Конституцією Казахстану, президент призначає на посаду прем'єр-міністра та інших членів уряду за згодою Нижньої палати парламенту.

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Кабінет міністрів під керівництвом Аскара Маміна було сформовано у лютому 2019 року, після того, як перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд, який очолював Бакитжан ​​Сагінтаєв. Тоді більшість міністрів зберегли свої пости.

Як повідомляв Укрінформ, правляча партія «Нур Отан» ( "Світло Вітчизни"), яку очолює екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, здобуває перемогу на виборах 10 січня у нижню палату парламенту країни, згідно з даними екзит-полу.