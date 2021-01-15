Естонія з наступного тижня пом'якшує карантин

Влада Естонії підготувала поступове пом'якшення карантинних обмежень з 18 січня - воно торкнеться насамперед громадського харчування та процесу освіти

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

З понеділка, 18 січня, ресторанам та кафе дозволяється працювати в режимі прийому клієнтів з 6:00 до 19:00. При цьому приміщення можуть заповнюватися на 25% від кількості місць. Відпускати їжу навинос можна цілодобово.

Дозволяється робота музеїв та виставкових залів при заповнюваності на 50%. Просто неба можна збирати відвідувачів у групи до 10 осіб.

Масковий режим у громадських приміщеннях залишається обов'язковим.

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Окрім того, знову відчиняються навчальні заклади - спершу для молодших класів, а з 25 січня буде дозволено відновити контактне навчання на всіх рівнях системи освіти.

При цьому у приміщеннях, що використовуються для навчання, мають бути доступні дезінфекційні засоби.

За останніми даними порталу Worldometer, в Естонії виявлено 35 621 випадок COVID-19, у тому числі 311 летальних. Одужали 25 032 особи.