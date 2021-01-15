Президент Румунії не схвалює ідею COVID-сертифікатів для поїздок по ЄС

Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував пропозицію Греції запровадити сертифікати вакцинації від COVID-19 для забезпечення вільного пересування у межах ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

“Я не думаю, що це гарна ідея. Сертифікат про щеплення має бути, але його потрібно використовувати для медичних цілей, а не для поїздок”, - наводить видання слова Йоганніса.

Він додав, що дані про щеплення важливі для сімейного лікаря або в надзвичайній ситуації. "Однак використовувати ці сертифікати, щоб розділити населення Європи на дві частини, мені здається негарною справою", - додав Йоганніс.

Як повідомлялося, Греція пропонує затвердити єдиний сертифікат вакцинації, щоб спростити поїздки у межах Євросоюзу та спонукати населення робити щеплення проти COVID-19.

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс планує порушити питання про сертифікат вакцинації на саміті ЄС, який відбудеться 21 січня у форматі відеоконференції.

Згідно з даними ВООЗ, уже понад 40 країн здійснюють щепленн населення від COVID-19.