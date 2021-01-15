Президент Румунії не схвалює ідею COVID-сертифікатів для поїздок по ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.
“Я не думаю, що це гарна ідея. Сертифікат про щеплення має бути, але його потрібно використовувати для медичних цілей, а не для поїздок”, - наводить видання слова Йоганніса.
Він додав, що дані про щеплення важливі для сімейного лікаря або в надзвичайній ситуації. "Однак використовувати ці сертифікати, щоб розділити населення Європи на дві частини, мені здається негарною справою", - додав Йоганніс.
Як повідомлялося, Греція пропонує затвердити єдиний сертифікат вакцинації, щоб спростити поїздки у межах Євросоюзу та спонукати населення робити щеплення проти COVID-19.
Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс планує порушити питання про сертифікат вакцинації на саміті ЄС, який відбудеться 21 січня у форматі відеоконференції.
Згідно з даними ВООЗ, уже понад 40 країн здійснюють щепленн населення від COVID-19.