У Туреччині арештували керівника компартії - ЗМІ

У Стамбулі та Ізмірі за звинуваченням в участі у терористичних організаціях затримали керівництво та членів турецьких осередків партій комуністично-соціалістичного спрямування та Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Hürriyet.

«Лідер комуністичної партії - марксист-ленінець (TKP/ML) Ніхат Конак був затриманий у справі про "членство в озброєній терористичній організації" у Стамбулі, в результаті спецоперації, проведеної силами безпеки», - йдеться у повідомленні.

У ході розслідування було встановлено, що Конак був одним із винуватців вбивства в 1979 році, за яке він був ув'язнений, але втік у 1982 році разом з іншими членами TKP/ML. Окрім того, він був одним з виконавців замаху на тодішнього губернатора однієї з провінцій у центральній частині країни. Під час обшуку було виявлено та вилучено значна кількість організаційних документів та цифрових матеріалів.

Окрім того, сьогодні зранку в провінції Ізмір, як повідомляє Haberler, було проведено спецоперацію в результаті якої затримано 48 підозрюваних в участі в терористичних організаціях, зокрема Робітничої партії Курдистану (РКК) та різних партій соціалістично-комуністичного спрямування, зокрема й TKP/ML.

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«В ході операції було затримано 48 із 51 підозрюваних. Серед затриманих в Ізмірі голова Соціалістичної партії пригноблених, колишні керівники міста, чотири співробітники муніципалітету Ізміра. У затриманих було вилучено цифрові матеріали, заборонені публікації та документи, які належали організаціям, зокрема тим, діяльність яких заборонена в країні.

Як повідомлялося, TKP/ML заснована в 1972 році в Туреччині, є забороненим угрупованням, яке здійснює незаконну діяльність, організовує збройні напади з метою встановлення в країні марксистсько-ленінського устрою. Вона значиться як терористична організація в Туреччині.

Фото: Demirören Haber Ajansı