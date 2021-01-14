В інформагентстві БелаПАН у Мінську пройшов обшук

У Мінську в офісі інформаційної компанії БелаПАН пройшов обшук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на їхньому сайті.

"Обшук проводять оперативні співробітники в рамках кримінальної справи, порушеної управлінням Слідчого комітету по Мінську", - сказав адвокат Сергій Зікрацький.

Співробітники компанії, які мають бути в офісі, не відповідають на дзвінки. Біля будівлі стоїть мікроавтобус з номером 9906 PH-7. Поруч були помічені двоє чоловіків у чорних масках.

До офісу вирушили головний редактор інформаційного агентства БелаПАН Ірина Левшина, незабаром зв'язок зник і з нею. Адвоката Сергія Зікрацького всередину не пускають, мотивуючи це тим, що обшук вже розпочався.

Співробітниця БелаПАН Тетяна Бубликова повідомила у Фейсбуці, що обшук почався приблизно о 12.15. Його проводить Слідчий комітет.

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Обшук пов'язаний із затриманням колишнього співробітника БелаПАН журналіста Андрія Александрова. "Хочуть знайти предмети і документи, що стосуються справи", - сказала Бубликова.

Пізніше стало відомо, що обшук в БелаПАН закінчився. Нікого зі співробітників на допит не забрали. Забрали тільки кілька одиниць техніки.

Як повідомлялося, журналіст Андрій Александров був затриманий 13 січня. Він проходить підозрюваним у справі, порушеній за ст. 342 КК (організація і підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них).

"Зазначений громадянин затриманий у зв'язку з встановленням причетності до дій, які грубо порушують громадський порядок, що сталися на території Мінська", - повідомила офіційний представник УСК по Мінську Катерина Гарлінська.

Затримано також дівчину Александрова Ірину Злобіну.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, Андрій Александров у 2009-2012 роках був заступником голови БАЖ. Він також був співробітником міжнародних організацій Index on Censorship and Article 19. У 2015-2018 роках працював заступником директора інформаційного агентства БелаПАН. Александров також є видавцем інтернет-проєкту "Білоруський журнал".

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.