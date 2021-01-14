В Японії виявили «американський» штам коронавірусу

В Японії дослідники Університету Кейо виявили штам коронавірусу, який відрізняється від інших штамів, що поширюються у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK .

Зазначається, що група вчених медичного факультету вишу проаналізувала гени коронавірусу у пробах, узятих у пацієнтів у 13 лікарнях по всій Японії. У листопаді минулого року дослідники виявили штам під назвою 20С, який поширюється головним чином на західному узбережжі США, у пацієнта в регіоні Канто, де знаходиться Токіо і навколишні префектури.

Цей пацієнт не має історії поїздок за кордон, що змушує припустити місцеве зараження.

Зараз в Японії поширюються в основному два типи коронавірусу, що циркулюють з часу першої хвилі інфекцій минулого року. Штам 20С не виявляється з травня минулого року ніде, крім карантинних пунктів.

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Як повідомлялося, в кінці грудня японська влада ввела тимчасову заборону на в'їзд для іноземців, які не мають постійного місця проживання в Японії, через виявлення у країні штамів коронавірусу, зафіксованих у Великій Британії та ПАР. Також 7 січня прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа оголосив на місяць надзвичайний стан у Токіо й сусідніх префектурах у зв'язку з високими показниками зараження коронавірусом.