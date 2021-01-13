У Британії за добу – більше 1500 смертей від коронавірусу

У Великій Британії упродовж останньої доби зареєстрували 1 564 летальні випадки внаслідок пандемії COVID-19, що стало новим антирекордом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Попередній найвищий показник смертності в країні становив 1 325 смертей протягом доби та був зареєстрований 8 січня.

Загальна кількість смертей за час пандемії в Британії досягла 84 767 людей.

47 525 нових випадків захворювання було зафіксовано в Британії протягом останньої доби. Втім, третій день поспіль число нових випадків становить менше 50 000.

Від початку пандемії COVID-19 у Британії підтвердили коронавірусну хворобу в 3 211 576 осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 147 869 випадків коронавірусу, зокрема, 1 973 447 летальних, одужали 65 983 925 людей.

фото: Sky News