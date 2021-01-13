У Сирії заявили про 57 загиблих у результаті ударів ВПС Ізраїлю

Кількість загиблих в результаті авіаудару ізраїльських військових у Сирії зросла до 57 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує Daily Sabah.

Згідно з даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, ізраїльські військові здійснили щонайменше 18 авіаударів в місті Дейр-ез-Зур та вздовж кордону з Іраком.

Сирійські спостерігачі повідомили, що в результаті авіаударів загинули 57 осіб, зокрема 14 бійців сирійської урядової армії та 27 бойовиків проіранських підрозділів.

Це другий удар Ізраїлю по території Сирії з початку 2021 року. Останній удар був завданий 7 січня та спрямований на позиції на півдні Сирії та на південь від столиці Дамаску, в результаті удару загинули троє проіранських бойовиків.

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Як повідомлялося, Ізраїль 13 січня завдав авіаударів по південному сході Сирії по позиціях та складах зі зброєю підтримуваних Іраном бойовиків.

Згідно з інформацією сирійського інформагентства SANA, авіаударів було завдано у містах Дейр-ель-Зур, Маядін та Букамаль уздовж кордону з Іраком та поблизу них.

Фото: rfsmediaoffice.com