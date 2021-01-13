Молдова продовжила надзвичайну ситуацію через COVID-19

У Молдові продовжили режим надзвичайної ситуації в охороні здоров'я через коронавірус до 15 лютого.

Рішення про продовження НС у країні прийняла Нацкомісія надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я, передає Укрінформ з посиланням на NewsMaker.

Зокрема, до 15 лютого в Молдові, як і раніше заборонена робота нічних клубів і караоке. Бари, ресторани і кафе не будуть працювати у нічний час. З 22:00 до 7:00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки. Це ж стосується і закладів, розташованих на автозаправках, в торгових центрах, в аеропорту і в пунктах перетину кордону.

Заборонена присутність глядачів у кінотеатрах, концертних залах і будинках культури. Однак дозволили працювати театрам, якщо буде заповнено не більше 50% максимальної місткості приміщення, в якому проводиться вистава, і, якщо між глядачами буде по два вільних місця на кожному ряду і по одному вільному місцю на передньому/задньому рядах.

У той же час з 16 січня національним спортивним федераціям дозволили проводити спортивні змагання, але без участі глядачів. Також з 16 січня можна буде проводити шкільні олімпіади.

Держустанови, підпорядовані уряду, будуть працювати в особливому режимі: з 7:30 до 16:00. Бюджетники і співробітники приватних компаній, яким не обов'язково бути на робочому місці, будуть працювати з дому.

Залишається в силі заборона збиратися в лісах, парках, алеях, на пляжах групами більше трьох осіб.

Люди старше 63 років можуть виходити з дому тільки в разі гострої необхідності.

Всі громадяни зобов'язані носити маски у всіх громадських місцях, відкритих і закритих. Крім того, необхідно дотримуватися соціальної дистанції 1 метр.

У країні дозволені святкові заходи в барах і ресторанах за участю менше 50 осіб.

Дозволені збори за участю менше 50 осіб, але їх не можна проводити поблизу публічних установ, навчальних закладів, лікарень або інших місць із високим ризиком зараження.

Також залишається в силі заборона на в'їзд іноземців, які прибули із країн червоної зони. А громадяни Молдови, які приїжджають із країн, де реєструють високе число заражень коронавірусом, зобов'язані 14 днів перебувати на карантині. Однак тепер громадяни, у яких є довідка про те, що їм зробили щеплення від коронавірусу, не зобов'язані після приїзду в Молдову перебувати на карантині.

Як повідомлялося, з 30 листопада 2020 року до 15 січня 2021 року на всій території Молдови оголосили надзвичайний стан в охороні здоров'я.

Влада Молдови затвердила план масової вакцинації населення від коронавірусної інфекції, яка повинна стартувати на початку наступного місяця. Зазначається, що щеплення буде безкоштовним для всіх громадян Молдови, а вакцинація розпочнеться на початку лютого і буде проходити в три етапи.