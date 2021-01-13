У Британії тестують новий спосіб лікування CОVID-19

У Великій Британії стартували масштабні випробування нового виду лікування, яке, як очікується, допоможе запобігти розвитку ускладнень у пацієнтів з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Лікування полягає у вдиханні бета-інтерферону - білка, який організм виробляє при вірусній інфекції. Як очікується, це стимулюватиме імунну систему людини, готуючи клітини до боротьби з вірусами.

Ранні результати дослідження засвідчили, що таке лікування майже на 80% знижує імовірність розвитку у госпіталізованих хворих на CОVID-19 ускладнень, при яких необхідна вентиляція легенів.

Препарат був розроблений у лікарні Саутгемптонського університету і виробляється біотехнологічною компанією Synairgen.

Як повідомлялося, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), уперше зафіксований у Великій Британії новий штам коронавірусу, відомий як B.1.1.7 або VOC 202012/01, виявили вже мінімум у 50 країнах, а також у Гонконзі і на Тайвані.

Фото: ЕРА