Президента Вірменії госпіталізували через ускладнення COVID-19

Президента Вірменії Армена Саркісяна, у якого раніше було діагностовано коронавірус нового типу, переміщено до лікарні через ускладнення у зв'язку з хворобою.

Про це повідомляє його пресслужба, передає Укрінформ з посиланням на Новини-Вірменія.

"Перебіг хвороби все ще з ускладненнями. У президента Саркісяна є характерні для цієї хвороби симптоми, зокрема висока температура і двостороння пневмонія", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Саркісян проходив лікування в домашніх умовах.

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5-го січня стало відомо, що президент Вірменії, який перебуває в Лондоні, інфікувався коронавірусом нового типу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема 1 970 095 смертей і 65 822 734 одужання.