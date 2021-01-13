Президента Вірменії госпіталізували через ускладнення COVID-19
Укрінформ
Президента Вірменії Армена Саркісяна, у якого раніше було діагностовано коронавірус нового типу, переміщено до лікарні через ускладнення у зв'язку з хворобою.
Про це повідомляє його пресслужба, передає Укрінформ з посиланням на Новини-Вірменія.
"Перебіг хвороби все ще з ускладненнями. У президента Саркісяна є характерні для цієї хвороби симптоми, зокрема висока температура і двостороння пневмонія", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що Саркісян проходив лікування в домашніх умовах.
5-го січня стало відомо, що президент Вірменії, який перебуває в Лондоні, інфікувався коронавірусом нового типу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема 1 970 095 смертей і 65 822 734 одужання.