У Фінляндії напали на колишнього прем'єра

У Фінляндії невідомий вчинив напад на колишнього прем'єр-міністра країни і чинного депутата парламенту Юху Сіпілю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Сам напад стався прямо перед будинком парламенту.

За інформацією газети Iltalehti, об'єктом нападу став депутат "Центру", колишній прем'єр-міністр Юха Сіпіля.

Як повідомляє начальник служби охорони парламенту Юкка Савола, депутат йшов по пішохідному переходу, коли людина, яка йшла йому назустріч, сильно штовхнула його і зникла.

У ході інциденту Сіпіля отримав кілька синців. Напад стався у четвер 7 січня в середині дня.

«Нападник скористався такими барвистими виразами, що повторювати їх вголос буде непристойно», - прокоментував Савола.

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У зв'язку з інцидентом поліція Гельсінкі почала розслідування.

На думку прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, такий вчинок заслуговує на осуд. У свою чергу, спікер парламенту Ану Вехвіляйнен нагадала про необхідність дотримуватися депутатської недоторканності.