У Фінляндії напали на колишнього прем'єра
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Сам напад стався прямо перед будинком парламенту.
За інформацією газети Iltalehti, об'єктом нападу став депутат "Центру", колишній прем'єр-міністр Юха Сіпіля.
Як повідомляє начальник служби охорони парламенту Юкка Савола, депутат йшов по пішохідному переходу, коли людина, яка йшла йому назустріч, сильно штовхнула його і зникла.
У ході інциденту Сіпіля отримав кілька синців. Напад стався у четвер 7 січня в середині дня.
«Нападник скористався такими барвистими виразами, що повторювати їх вголос буде непристойно», - прокоментував Савола.
У зв'язку з інцидентом поліція Гельсінкі почала розслідування.
На думку прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін, такий вчинок заслуговує на осуд. У свою чергу, спікер парламенту Ану Вехвіляйнен нагадала про необхідність дотримуватися депутатської недоторканності.