Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибухи у Бейруті

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) оголосила у розшук двох громадян Росія та одного португальця у справі щодо смертельних вибухів у порту ліванської столиці Бейруті у серпні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AAP.

За даними ліванських ЗМІ, йдеться про російського власника судна Rhosus Ігоря Гречушкіна й Бориса Прокошева, капітана судна на якому до Лівану у 2013 році було перевезено 2750 тонн нітрату амонію.

Також Інтерпол оголосив у розшук громадянина Португалії Жоржі Мануеля Нету Морейру, який будучи трейдером амонію, у 2014 році здійснив візит до складу порту, де зберігалися матеріали, й оглядав вантаж.

Зазначається, що йдеться саме про запит Інтерполу, який не вимагає арешту вказаних осіб.

Як вже повідомляв Укрінформ, вибух пролунав у порті Бейруту 4 серпня 2020 року. Вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Число загиблих становить понад 220 осіб.

Україна направила Лівану гуманітарну допомогу, виділивши з резервного фонду 8,4 млн грн.