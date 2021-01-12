В Індонезії затягується підняття з дна моря «чорних скриньок»

Пристрій, який Індонезія використовує для виявлення «чорних скриньок» літака, що розбився, Sriwijaya Air, несправний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Водолази точно визначили місце розташування реєстратора польотних даних і диктофона кабіни пілота, однак витягти їх через несправність локатора поки немає можливості.

Влада чекає, коли з Сінгапуру привезуть новий пристрій.

Так звані «чорні скриньки» зберігають дані про літаки і можуть надати важливу інформацію при розслідуванні авіаційних подій.

Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air розбився в Яванському морі, неподалік від індонезійського острова Лакі. За попередніми даними, на борту лайнера перебували 62 людини.

Фото: AA