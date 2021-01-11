Загиблий під час штурму Капітолію поліцейський був прихильником Трампа - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це у коментарі Reuters повідомив батько офіцера Чарльз Сікник.
За словами батька, політичні погляди ніколи не заважали його сину виконувати свої обов'язки. Як сказав Сікник-старший, син "чудово ладнав з усіма та був джентльменом".
Також він розповів, що Браян усе життя мріяв служити у Конгресі.
Як повідомляє New York Post, Сікник, як і багато прихильників Трампа, вважав, що система деформована на користь вузького кола еліти.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулись 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію.
Під час зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людей.
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