Британія виділяє три мільярди фунтів на захист довкілля

Велика Британія виділяє щонайменше 3 млрд фунтів на збереження біорозмаїття.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на 4-му саміті «Одна планета задля біорозмаїття», який проходить у Парижі у віртуальному форматі.

«Сполучене Королівство вже відіграє провідну роль у цьому (захисті довкілля – ред.), взявши зобов'язання захистити 30% нашої землі та океану до кінця десятиліття та виділити сьогодні щонайменше 3 млрд фунтів на підтримку природи і біорозмаїття», - заявив Джонсон.

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За його словами, якщо зараз не досягти цілей у боротьбі з кліматичними змінами, у сталому розвитку, запобіганні пандеміям, то це нестиме великі загрози у забезпеченні людства їжею, водою та повітрям.

Британський прем’єр закликав глобальне співтовариство до спільних дій у залученні інвестицій заради захисту спільної планети та утвердження процвітаючого, багатого і розмаїтого життя на ній.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія цього року очолює групу країн Великої сімки з підтримки реформ в Україні й незабаром проінформує про пріоритети на рік.