Меланія Трамп - про штурм Капітолія: «Я розчарована й засмучена»
Як передає Укрінформ, її заява опублікована на сайті Білого дому.
«Я розчарована й засмучена тим, що сталося минулого тижня. Я вважаю ганебним, що у зв'язку з цими трагічними подіями поширювалися непристойні плітки щодо мене, необґрунтовані особисті напади та неправдиві звинувачення», - заявила перша леді США.
Вона також засудила насилля, яке сталося у Капітолії минулого тижня, і закликала до толерантності.
«Ми повинні слухати одне одного, зосереджуватися на тому, що нас об’єднує, і залишати позаду те, що нас розділяє», - наголосила Меланія Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися у Капітолій.
Під час сутичок загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людей.
Пізніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.