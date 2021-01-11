Меланія Трамп - про штурм Капітолія: «Я розчарована й засмучена»

Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія засудила штурм Капітолія, який стався минулого тижня.

Як передає Укрінформ, її заява опублікована на сайті Білого дому.

«Я розчарована й засмучена тим, що сталося минулого тижня. Я вважаю ганебним, що у зв'язку з цими трагічними подіями поширювалися непристойні плітки щодо мене, необґрунтовані особисті напади та неправдиві звинувачення», - заявила перша леді США.

Вона також засудила насилля, яке сталося у Капітолії минулого тижня, і закликала до толерантності.

«Ми повинні слухати одне одного, зосереджуватися на тому, що нас об’єднує, і залишати позаду те, що нас розділяє», - наголосила Меланія Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися у Капітолій.

Під час сутичок загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людей.

Пізніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.