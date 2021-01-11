Мер Вашингтона просить посилити заходи безпеки перед інавгурацією Байдена

Мер Вашингтона просить посилити заходи безпеки перед інавгурацією Байдена

Укрінформ
Мер Вашингтона Мюріель Боузер закликала посилити заходи безпеки перед інавгурацією обраного президента США Джо Байдена 20 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC 4 Washington.

У листі до в. о. очільника Міністерства національної безпеки США Чада Вольфа Боузер просить скасувати всі публічні зібрання з 11 до 24 січня.

За її словами, таке прохання є «надзвичайно важливим для демонстрації колективної рішучості з боку влади у забезпеченні конституційного переходу влади у США».

Боузер також закликала владу на федеральному рівні розширити період «національного спеціального безпекового заходу» з 11 до 24 січня. Нині він вказаний з 19 до 21 січня.

Читайте також: Після подій у Вашингтоні в Берліні посилили охорону Бундестагу

На думку мера Вашингтона, саме ці додаткові дні допоможуть як місцевим, так і федеральним чиновникам краще підготуватися до дня інавгурації Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися у Капітолій.

Під час сутичок загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людей.

Пізніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-