Мер Вашингтона просить посилити заходи безпеки перед інавгурацією Байдена
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC 4 Washington.
У листі до в. о. очільника Міністерства національної безпеки США Чада Вольфа Боузер просить скасувати всі публічні зібрання з 11 до 24 січня.
За її словами, таке прохання є «надзвичайно важливим для демонстрації колективної рішучості з боку влади у забезпеченні конституційного переходу влади у США».
Боузер також закликала владу на федеральному рівні розширити період «національного спеціального безпекового заходу» з 11 до 24 січня. Нині він вказаний з 19 до 21 січня.
На думку мера Вашингтона, саме ці додаткові дні допоможуть як місцевим, так і федеральним чиновникам краще підготуватися до дня інавгурації Байдена.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Дональда Трампа, які увірвалися у Капітолій.
Під час сутичок загинули п'ятеро людей. Поліція затримала 52 людей.
Пізніше Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах.