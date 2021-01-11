«Британський» штам коронавірусу виявили в Латвії

У Латвії зареєстровано випадок зараження новим штамом коронавірусу, який було виявлено раніше у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє національне телерадіомовлення LSM з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

«Латвійський центр біомедичних досліджень під час вивчення взятих у Латвії зразків аналізів виявив штам, який є більш заразним і імовірним місцем походження якого є Велика Британія», - йдеться у повідомленні.

МОЗ наголошує, що всім, хто прибуває з Великої Британії, необхідно здати тест на коронавірус і ретельно дотримуватися самоізоляції.

При цьому латвійців закликають ще суворіше дотримуватися вже відомих профілактичних заходів: дистанціювання, ретельна гігієна рук, дезінфекція і перебування, по можливості, у своєму домогосподарстві.

За інформацією МОЗ, уряд Латвії минулого тижня виділив 11,7 млн ​​євро для обладнання в лікарнях додаткових місць для пацієнтів з коронавірусом.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Британська влада говорила, що цей вид вірусу на 70% заразніший.

На початок січня, за даними ВООЗ, «британський» штам коронавірусу було зафіксовано в 22 країнах Європи.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.