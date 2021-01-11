У Китаї за добу виявили 103 випадки коронавірусу – найбільше за п’ять місяців

Влада Китаю за останню добу зафіксувала 103 нових випадків COVID-19, що стало найбільшим добовим приростом за більше ніж останніх п’ять місяців.

Востаннє подібну кількість нових випадків реєстрували в липні 2020 року, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, зростання статистики пов’язують з великою кількістю нових випадків коронавірусу в китайській провінції Хебей.

Так, за останню добу в Хебеї зафіксували від 82 до 85 нових випадків коронавірусної інфекції, ще два випадки виявили в провінції Ляонін. Також повідомили про 18 випадків COVID-19, завезених з-за кордону.

Наразі китайська влада ввела карантин у столиці провінції Хебей місті Шицзячжуан, де проживає майже 11 млн населення.

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Як передавав Укрінформ, експерти ВООЗ 14 січня приїдуть до Китаю для розслідування причин походження коронавірусу. Група експертів планувала прибути до Китаю ще на початку січня, але поїздку відклали через те, що Пекін до того часу не надав дозволу на в'їзд.