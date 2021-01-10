У низці департаментів Франції подовжують комендантську годину

У низці департаментів Франції з неділі, 10 січня, подовжується комендантська година.

Це передбачено стратегією уряду щодо боротьби з пандемією, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, комендантська година розпочинатиметься не з 20-ї, а з 18-ї ще у восьми департаментах. Серед них, зокрема, департамент Нижній Рейн, де головним містом є Страсбург. За порушення комендантської години передбачено штраф від 135 до 750 євро.

Водночас у Франції активізується кампанія з вакцинації від коронавірусу. Як заявив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран, упродовж вихідних у країні планують перетнути символічну межу у 100 тис. вакцинованих. Міністр також поінформував, що перші дози вакцини Moderna будуть доправлені до Франції у понеділок, 11 січня.

За планами Вищої адміністрації здоров’я, третя вакцина — виробництва AstraZeneca - буде авторизована у Франції наприкінці січня.

Нині у Франції дозволене застосування двох вакцин, одна з яких виробництва компанії Moderna, а другий препарат створений компаніями BioNTech і Pfizer.

За планами уряду, до кінця січня планується вакцинувати від COVID-19 щонайменше мільйон людей.

За добу у Франції зафіксовано 19 814 нових випадків зараження коронавірусом; 281 людина померла. Загалом від початку епідемії у країні виявлено 2 747 135 випадків інфікування, з них 67 431 летальний.

Як повідомляв Укрінформ, у Франції триває другий етап поступового виходу з режиму карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. На тлі певних послаблень, включаючи дозвіл на роботу магазинів, у країні запроваджена комендантська година.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90,058,503 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1,933,618 летальних, одужали 64,453,030 осіб.

Фото: RFI